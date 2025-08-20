Jetzt doch: Hunderte Radler aus ganz Deutschland sollen sich im Juli 2027 in Mindelheim treffen

Noch zu Beginn des Jahres sah es düster aus für ein Bundesradsporttreffen in Mindelheim: Eine viertägige Veranstaltung für Hunderte Radbegeisterte aus ganz Deutschland schultern? Dazu sahen sich weder der Mindelheimer Velo-Club noch die Stadt Mindelheim in der Lage, zumal es auch unklare Punkte gab, etwa zur Finanzierung. Und so hatte man das Projekt fast schon wieder auf Eis gelegt – bis sich nun eine neue, ungewöhnliche Lösung fand, sodass einem großen Radlertreffen im Jahr 2027 nun nichts mehr im Wege steht.
Mindelheim
