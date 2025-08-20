Icon Menü
Jetzt doch: Hunderte Radler aus ganz Deutschland sollen sich im Juli 2027 in Mindelheim treffen

Das Bundesradsporttreffen soll ins Unterallgäu kommen – und das, obwohl es Anfang des Jahres noch schlecht dafür aussah. Nun gibt es eine unerwartete Lösung.
Von Melanie Lippl
    Bis zu tausend Radlerinnen und Radler aus ganz Deutschland werden bei der Veranstaltung in Mindelheim erwartet. Dank einer ungewöhnlichen Lösung kann das Bundesradsporttreffen nun doch im Unterallgäu stattfinden. Foto: Merk (Archivbild)

    Noch zu Beginn des Jahres sah es düster aus für ein Bundesradsporttreffen in Mindelheim: Eine viertägige Veranstaltung für Hunderte Radbegeisterte aus ganz Deutschland schultern? Dazu sahen sich weder der Mindelheimer Velo-Club noch die Stadt Mindelheim in der Lage, zumal es auch unklare Punkte gab, etwa zur Finanzierung. Und so hatte man das Projekt fast schon wieder auf Eis gelegt – bis sich nun eine neue, ungewöhnliche Lösung fand, sodass einem großen Radlertreffen im Jahr 2027 nun nichts mehr im Wege steht.

