Viel mehr als nur gute Aussichten in der Josef-Felder-Schule

„Diese tolle Aussicht!“ Das gefällt den Schülerinnen und Schülern der Josef-Felder-Schule in Mindelheim ganz besonders an den neuen Räumen im Dachgeschoss. Mit einem Augenzwinkern merkte Landrat Alex Eder an, die jungen Leute sollten ihren Blick doch lieber auf die Tafel richten. Doch auch er genoss bei der Eröffnungsfeier der neu entstandenen Räume in der Josef-Felder-Schule (Sonderpädagogisches Förderzentrum) den Ausblick durch die großzügigen Fenster und das angenehme Ambiente: „Es fühlt sich so an, als sei das hier schon immer so gewesen“, befand er. Doch einst war unter dem Dach der Schule eine Hausmeisterwohnung, die schon länger nicht mehr genutzt wurde.

Der Umbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung in Mindelheim überzeugte alle Beteiligten

Landrat Eder erinnerte bei der Eröffnungsfeier an die ersten Überlegungen und Diskussionen, als sich 2021 die Gremien des Landkreises Unterallgäu mit der Raumnot an der Schule befassten. Viele Möglichkeiten seien besprochen worden, auch über einen Anbau habe man damals nachgedacht. Die Lösung, die ehemalige Hausmeisterwohnung im Dachgeschoss auszubauen, überzeugte schließlich alle Beteiligten: „So konnten wir vorhandene Bausubstanz nutzen“, so Alex Eder und er betonte: „Der Landkreis ist gerne Bildungspartner für jede Schulform.“

Schulleiterin Petra Eggert erzählte von der Raumnot, die an der Joef-Felder-Schule geherrscht hatte: Die Ganztagsklassen seien logistisch eine echte Herausforderung gewesen. Sie dankte allen, die zum Gelingen des Umbaus beigetragen haben.

Landrat Alex Eder (Bildmitte) und andere am Bau beteiligte Personen besichtigten die neuen Räume im Dachgeschoss der Josef-Felder-Schule und besuchten auch eine Klasse, die bereits in den neuen Räumen unterrichtet wird. Foto: Büchele, Landratsamt Unterallgäu

Im neuen Dachgeschoss gibt es jetzt zwei zusätzliche Klassenzimmer, zwei Gruppenräume, ein Büro, das auch als Therapieraum genutzt wird, zwei Garderoben, ein WC und einen Putzraum. Über dem nördlichen Gebäudeteil blieb das bestehende Dach erhalten, im Süden schließt jetzt ein neues, flach geneigtes Pultdach das Gebäude. Es wurde aus Holzbaumodulen aufgebaut – so konnte das Gebäude während des Umbaus schnell wieder geschlossen werden. (mz)

Daten und Fakten zum neuen Dachgeschoss

Die Fläche beträgt rund 270 Quadratmeter.

Auf dem Dach wurde eine PV-Anlage installiert.

Die Gesamtkosten für das Projekt liegen bei rund 1,2 Millionen Euro. Der Freistaat Bayern fördert das Projekt mit 679.000 Euro. Zusätzlich wurde eine Bundesförderung für effiziente Gebäude von rund 58.000 Euro in Aussicht gestellt.

Die politischen Entscheidungsprozesse begannen 2021. Baubeginn war im Dezember 2023 und fertiggestellt wurden die Räume im April 2025.