Geboren ist Walter Kostenbader zwar im Krankenhaus in Landsberg, aber das war sozusagen sein einziger wichtiger Tag außerhalb Bad Wörishofens. Kostenbader ist das, was man einen Ur-Wörishofer nennt, fest verwurzelt mit seiner Stadt und seit Jahrzehnten so vielfältig engagiert, dass man ihn eigentlich nicht vorstellen muss – oder eben gerade deswegen.

