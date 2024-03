Bad Wörishofen

07:00 Uhr

Jugend musiziert: Musiktalente aus Bad Wörishofen spielen groß auf

Plus Am 9. März entscheidet sich, wer Bayerns beste Nachwuchsmusikerinnen und -musiker sind. Mit dabei ist auch ein Mädchen aus Bad Wörishofen.

Von Kathrin Elsner

Der große Tag steht bevor. Verena Sirch und Franziska Maier von der Irmgard Seefried Musikschule Bad Wörishofen gewannen beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" in Neu-Ulm beide einen herausragenden ersten Preis. "Das fühlt sich einfach gut an", sagt die 12-jährige Franziska, die leidenschaftlich gerne Blockflöte spielt. Für die zehnjährige Verena geht es mit ihrer Gitarre nun sogar zum bayerischen Landeswettbewerb.

Franziska Maier hält strahlend ihre Sopranblockflöte in der Hand. "Ich finde den Klang sehr schön, ich mag einfach, wie es sich anhört", erzählt sie und freut sich, dass sie nun bereits seit sechs Jahren professionellen Unterricht von Kathrin Lapsit-Hanel genießen darf. Auch die Altflöte spiele sie leidenschaftlich gerne. "Die Tenor- und Bassflöte könnte ich auch spielen, es sind die gleichen Griffe", verrät sie und lächelt. Ob Barock-, Renaissance- oder moderne Musik, Franziska mag alle Richtungen gern und übt fleißig. "Vor den Wettbewerben übe ich jeden Tag, sonst viermal in der Woche". Und das zahlt sich aus, sie gewann bereits mehrere erste Preise bei "Jugend musiziert" und beim Wettbewerb des "Vereins zur Förderung der musizierenden Jugend Mindelheim". Auch wenn sie die Weiterleitung zum Landeswettbewerb dieses Mal mit 22 Punkten knapp um einen Punkt verfehlte, sei es ein schönes Erlebnis gewesen - nicht zuletzt, da ihr Opa Otto Maier sie am Klavier begleitete.

