Jugendfußball

vor 51 Min.

SVS Türkheim richtet erstmals Kinderfußballturniere aus

Plus Die Kinderfußball-Turniere des SVS Türkheim bestechen durch einen spannenden Modus - und einen Stargast zum Auftakt.

Von Axel Schmidt

Das Wetter: sonnig und heiß. Die Stimmung: ausgelassen und freudig. Die sportliche Leistung: engagiert und erfolgreich. Die Premiere der Jugendturniertage um den Bonnfinanz-Cup des SV Salamander Türkheim war für die Verantwortlichen und Teilnehmer ein voller Erfolg.

An drei Tagen hatte der SV Salamander Türkheim im Wertachstadion fünf Kleinfeld-Turniere im Kinderfußball ausgetragen. Dabei nahmen 62 Mannschaften teil, insgesamt sahen die Zuschauer an den drei Turniertagen bei fünf Turnieren 164 Spiele in den Altersklassen von der G-Jugend (Bambini) bis zur E-Jugend.

