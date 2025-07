An der „Nordsee“: Jugendliche werfen Gegenstände auf eine Frau

Jähes Ende des Badespaßes an der Mindelheimer „Nordsee“: Am Samstag gegen 15.30 Uhr bewarfen drei Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren eine Frau mit einem Holzstock und einem Stein. Wie die Polizei weiter berichtet, traf der Holzstock die Dame, der Stein ging etwa zehn Zentimeter an ihr vorbei. Im Anschluss seien die drei Jugendlichen vom Mindelsee in Richtung Mindelheim davongelaufen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Nummer 08261/76850. (mz)

