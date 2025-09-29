Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Jugendlicher gefährdet Verkehr in Türkheim mit explosiven Böllern auf der Straße

Türkheim

Jugendlicher wirft Böller auf die Straße

Die Polizei hat einen 15-Jährigen angezeigt, der in Türkheim mit Feuerwerkskörpern den Verkehr gefährdet hat.
Von Ulf Lippmann
    • |
    • |
    • |
    Ein 15-Jähriger hat in Türkheim mit Böllern hantiert.
    Ein 15-Jähriger hat in Türkheim mit Böllern hantiert. Foto: Patrick Pleul/dpa/dpa-tmn

    In der Wörishofer Straße in Türkheim hat ein Jugendlicher am Sonntagabend mehrere Böller gzündet und so die Polizei auf den Plan gerufen. Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann die Böller auf die Straße geworfen und ein Auto ist über einen explodierenden Feuerwerkskörper gefahren. Ob an dem Wagen ein Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der 15-jährige Täter ausfindig gemacht werden. Ihn erwartet laut Polizei unter anderem eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (mz)

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden