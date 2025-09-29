Jugendlicher wirft Böller auf die Straße

In der Wörishofer Straße in Türkheim hat ein Jugendlicher am Sonntagabend mehrere Böller gzündet und so die Polizei auf den Plan gerufen. Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann die Böller auf die Straße geworfen und ein Auto ist über einen explodierenden Feuerwerkskörper gefahren. Ob an dem Wagen ein Schaden entstanden ist, muss noch geklärt werden. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der 15-jährige Täter ausfindig gemacht werden. Ihn erwartet laut Polizei unter anderem eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (mz)

