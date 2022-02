Total betrunken vor Wohnung der Ex randaliert

Plus 41-Jähriger entschuldigt sich vor Gericht für seinen Ausraster. Er hatte knapp drei Promille Alkohol im Blut. (Plus+)

Ein 41-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis Ostallgäu wollte offenbar die Trennung von seiner Lebensgefährtin nicht akzeptieren und hielt sich im August 2021 vor deren Wohnung auf. Die 18-jährige Tochter der Frau bekam es mit der Angst zu tun und rief die Polizei. Als dann zwei Beamte den sichtlich alkoholisierten Mann durchsuchen wollten, reagierte dieser zunehmend aggressiv und versetzte einem der Polizisten einen Stoß vor die Brust.