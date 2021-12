Memmingen

vor 18 Min.

Vergewaltigungs-Prozess endet mit zwei Freisprüchen

Plus Zwei Asylbewerber sollen eine Frau in Westerheim vergewaltigt haben. Dem Gericht kommen aber Zweifel an der Schuld.

Von Kurt Kraus

Seit September wurde im Landgericht Memmingen gegen zwei aus Nigeria stammende Asylbewerber im Alter von 30 und 33 Jahren verhandelt. Sie sollten im Oktober 2020 in Westerheim eine Landsfrau mit K.-o.-Tropfen betäubt und vergewaltigt haben. Am neunten Verhandlungstag wird im Landgericht das Urteil verkündet.

