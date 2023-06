12.500 Euro Schaden bei Unfall in Kammlach

Weil eine Autofahrerin in Kammlach wenden wollte, aber vergessen hatte, zu blinken, kam es zu einem Unfall.

Bei Kammlach hat eine 43-jährige Autofahrerin versucht, an der Abzweigung nach Stetten zu wenden. Laut Polizei hat die Frau dafür aber keinen Blinker gesetzt und so fuhr ihr der dahinter fahrende Fahrzeuglenker auf. Alle Beteiligten blieben unverletzt. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 12.500 Euro. Das Fahrzeug des Mannes war nach Auskunft der Polizei nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (mz)