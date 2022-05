Kammlach

vor 16 Min.

Anwohner kritisiert Standort für geplanten Edeka in Kammlach

Im Winter 2006 standen die Wiesen hinter dem geplanten Edeka-Standort in Oberkammlach unter Wasser.

Plus In Oberkammlach soll ein Edeka-Markt gebaut werden. Roman Unglert befürchtet, dass der vorgesehene Standort dafür ungeeignet ist und schlägt eine Alternative vor.

Von Sandra Baumberger

Eines stellt Roman Unglert gleich klar: Er hat nichts gegen den geplanten Edeka-Markt in Oberkammlach. „Mir geht’s nur um den Standort“, sagt er. Denn der ist aus seiner Sicht aus mehreren Gründen ungeeignet. „Normalerweise kann man so was nicht genehmigen“, ist er überzeugt– und schlägt stattdessen ein anderes Grundstück vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen