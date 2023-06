Autofahrer übersieht Radler und kollidiert mit ihm

Beim Abbiegen hat ein Autofahrer einen Radfahrer übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen.

Ein Auto und ein Radfahrer sind am Freitagmittag in Kammlach zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, bog ein 19-jähriger Autofahrer von der Mindelheimer Straße nach links in die Rosenstraße ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Radler, der hinter einer Zugmaschine fuhr.

Bei der Kollision im Einmündungsbereich erlitt der 21-jährige Radfahrer glücklicherweise nur leichte Verletzungen, sein Rennrad ist allerdings nicht mehr zu gebrauchen. Der Gesamtschaden befindet sich laut Polizei im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Autofahrer muss nun mit einer Anzeige und einem Bußgeld rechnen. (mz)