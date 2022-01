Das „Haus für Kinder“ in Kammlach bekommt Zuwachs

Plus Mit einem Anbau soll der Kammlacher Kindergarten künftig noch mehr Kindern Platz bieten. Das ist geplant.

Dass der Kammlacher Kindergarten, das „Haus der Kinder“, wachsen muss, war den Kammlacher Gemeinderäten schon länger klar. In der jüngsten Sitzung haben sie nun den Bauantrag für den Anbau verabschiedet. Im Gespräch mit der MZ erläutert Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini, was geplant ist.