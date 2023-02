Die Narren haben Kammlach beim Umzug im Griff

Der Wind konnte die Narren in Kammlach nicht bremsen: Sie feierten ausgelassen den Faschingsumzug mit mehr als 100 Gruppen und rund 3000 Teilnehmenden.

Zwei Jahre hatte Corona den Narren in der Region den Wind aus den Segeln genommen. Kein Wunder also, dass selbst heftige Böen bei ihnen am Samstag die Lust am Feiern nicht bremsen konnten. Die Narrenzunft „Schetterhaufen“ hatte zum großen Umzug nach Kammlach eingeladen. Und wer bei der fröhlichen Karawane mitzählte, machte 102 Gruppen und etwa 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus. Mit Schlachtrufen und großem Hallo wurden die Hästräger begrüßt.

Allen voran marschierten die Kleinen des Kindergartens Unterkammlach, die als Bauleute verkleidet für viel Aufsehen sorgten und denen gut gelaunt im Kostüm einer Froschkönigin Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini wie auch Zunftmeisterin Ira Müller zuwinkten. Viele tausend, teils fantasievoll kostümierte Zuschauer begrüßten am Straßenrand die Narrenschar mit Schlachtrufen wie „Nicht wirklich, aber hauptsächlich scho“, "Alaaf helau d´ Schlossfunken send dau!“ oder auch „Ritze, Ratze – Wasafratze“ und „Ballustika – hurra, hurra, hurra“.

Zahlreiche Fasnachtsgruppen zogen beim Umzug durch Kammlach

Der gastgebende Schetterhaufen hatte den roten Teppich ausgerollt für allerlei lustiges Gesindel. Für Pudel, Bärenjäger, Staubige Brüder, Butterweible, Därles Bärbla, Bettelsack Narra, Schlösslespfeiffer, Weihergeister, Käppelesräuber und auch Faschingschaoten. Mit artistischen Künsten setzten sich Hexen aus dem gesamten südbayerisch-schwäbischen Raum in Szene und versprühten dabei einen Hauch von schwäbisch-alemannischer Fastnacht. Zaungästen, denen sie zu nahe auf den Pelz rückten, wehrten sich mit dem Ruf „Deiflsweib – bleib mir vom Leib“.

181 Bilder Fasching: Tausende genießen den Fasnachtsumzug in Kammlach Foto: Franz Issing

Bei der kunterbunten Narren-Truppe durften auch tanzende Gardemädels und -mäuschen wie auch Guggenmusiker und Clowns nicht fehlen. Wie die Gruppe der Minions hatten sie nur Goggolores im Sinn. Ob verkleidet oder nicht: Es wurde viel getanzt, gelacht und geküsst in Unterkammlach. Der Schetterhaufen als Veranstalter zog alle Register seiner närrischen Kunst. Da blieb es nicht aus, dass die Lust des Narrenvolkes, wieder einmal richtig zu feiern, überschwappte.

