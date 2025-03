Eine Fußgängerampel soll Kammlach sicherer machen

In Oberkammlach wird noch in diesem Jahr eine neue Fußgängerampel installiert, die an der zentralen Kreuzung im Ort für mehr Verkehrssicherheit sorgen soll. Im Gemeinderat wurde kürzlich zugestimmt, die Hälfte der Kosten für dieses Projekt zu übernehmen. Nach Auskunft von Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini wird mit Gesamtkosten von rund 80.000 Euro gerechnet. Die Summe teilen sich die Gemeinde und das Staatliche Bauamt in Kempten. Vor allem für die Schulkinder, die aus dem südlichen Teil des Ortes kommen und auf dem Schulweg die Mindelheimer Straße überqueren müssen, soll damit die Situation sicherer werden, so die Bürgermeisterin. Doch auch die Bewohnerinnen und Bewohner der nahegelegenen Seniorenwohnanlage würden von der Ampel profitieren. Wenn alles glattgeht, könnte die Ampel im Herbst in Betrieb gehen, so Steudter-Adl Amini. (mz)

