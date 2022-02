Kammlach

10:00 Uhr

Erstrahlt die Reichsbrücke schon bald in neuem Glanz?

Der eher schlichten Reichsbrücke sieht man ihre große Geschichte nicht an, ihr Alter dagegen schon. Jetzt könnte das historische Bauwerk in Kammlach bald saniert werden.

Plus Lange musste die Reichsbrücke in Kammlach auf ihre Sanierung warten. Nun könnten die Arbeiten im Juni beginnen – wenn sich nicht noch eine neue Schwierigkeit auftut.

Von Sandra Baumberger

Nachdem sich die sanierungsbedürftige Reichsbrücke in Kammlach jahrelang in Geduld üben musste, könnte die Schönheitskur für die alte Dame schon in wenigen Monaten beginnen. Dieser Zeitplan sei zwar knackig, sagte Martin Mösle vom zuständigen Ingenieurbüro Dr. Schütz Ingenieure in der jüngsten Gemeinderatssitzung, aber machbar. Zumindest, wenn sich nicht noch eine neue Schwierigkeit auftut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen