Frühere Kammlacher Deponie bereitet Problem

Plus Bei einer Kontrolle wurden Schadstoffe im Boden und im Wasser gefunden. Sie überschreiten die Warnwerte teils nur minimal. Trotzdem muss die Gemeinde handeln.

Die gute Nachricht zuerst: Obwohl im Bereich der früheren Kammlacher Mülldeponie Schadstoffe nachgewiesen wurden, besteht keinerlei Gesundheitsgefahr für Menschen. Das teilt das Landratsamt auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Auch das Trinkwasser ist nicht von der Schadstoffbelastung betroffen und kann weiterhin bedenkenlos getrunken werden. Allerdings muss die Gemeinde handeln.