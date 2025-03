Für einen Betrunkenen endet die Faschingsparty in der Arrestzelle

Lob gab es von der Mindelheimer Polizei für den Ablauf des großen Faschingsumzugs in Kammlach am Samstagnachmittag. Alles sei friedlich und ohne Störungen verlaufen, heißt es in der Mitteilung. Beim abendlichen Treiben im Festzelt kam es zu kleineren Vorfällen. Ein 17-Jähriger wollte mit einem dem Ausweis eines Freundes ins Zelt, und eine 19-Jährige wurde belästigt. Für einen 47-Jährigen endete der Abend allerdings in einer Haftzelle. Laut Polizei hatte der Mann keine Möglichkeit nach Hause zu kommen und Geld hatte er auch nicht mehr. Aufgrund der Minustemperaturen wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht auf der Polizeiinspektion. Insgesamt jedoch zieht die Polizei Mindelheim ein positives Fazit der großen Veranstaltung. (mz)

