Kammlach

vor 3 Min.

In der Höllberger Straße in Kammlach wird kräftig gebaut

An der Höllberger Straße in Kammlach sollen ein Doppelhaus, zwei Einfamilienhäuser mit Zeltdächern und eine Maschinenhalle gebaut werden.

Plus Drei Häuser und eine Maschinenhalle sollen in der Höllberger Straße in Kammlach entstehen. Ein einmal geplantes Baugebiet dürfte damit endgültig vom Tisch sein.

Von Sandra Baumberger

In den nächsten Monaten wird sich die Höllberger Straße in Oberkammlach spürbar verändern. Dort sind mehrere Neubauten geplant. Am gravierendsten könnte der Bau einer Maschinenhalle sein, mit der ein dort einmal geplantes Baugebiet endgültig vom Tisch sein dürfte.

