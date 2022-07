Kammlach

In Kammlach knirscht es gewaltig

Diese Idylle trügt, denn in und um Kammlach herrscht alles andere als eitel Sonnenschein. Bei der jüngsten Bürgerversammlung ging es dort hoch her.

Plus Die teils hitzige Debatte in der Bürgerversammlung offenbart, dass es in Kammlach Redebedarf gibt.

Von Sandra Baumberger

In der ersten Bürgerversammlung von Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini seit ihrem Amtsantritt vor gut zwei Jahren ging es zur Sache. Nachdem sie im voll besetzten Saal des Gasthauses Zum Schwanen eineinhalb Stunden lang die wichtigsten Zahlen und Projekte der Gemeinde Kammlach vorgestellt hatte, nutzten die Bürgerinnen und Bürger anschließend genauso lange die Gelegenheit, sich – teils sehr hitzig – zu Wort zu melden. Die größten Streitpunkte im Überblick:

