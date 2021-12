Kammlach

08:56 Uhr

Kammlach bekommt einen großen Edeka-Markt

Plus Der neue Supermarkt soll eine Fläche von etwa 1200 Quadratmetern haben. Die Gemeinderäte begrüßen das Projekt.

Von Wilhelm Unfried

Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amin sprach von einem tollen Nikolausgeschenk. Denn genau am Nikolaustag stellte der Lebensmittelkonzern Edeka öffentlich seine Pläne für einen Supermarkt in Kammlach vor. „Die Nahversorgung beschäftigt uns seit Jahren, nun machen wir einen Schritt nach vorne“, so die Bürgermeisterin zu ihrem Gemeinderat. Und es gab auch keinen Widerspruch. Wenn alles optimal läuft, könnte der Markt schon in zwei Jahren die Pforten öffnen.

