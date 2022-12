Kammlach investiert in seine Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Oberkammlach braucht jede Menge neue Ausrüstung. Das wirft in der Gemeinderatssitzung die Frage auf, warum sie nicht fortlaufend ersetzt wurde.

Kurz vor Weihnachten hat sich der Kammlacher Gemeinderat mit einem ziemlich langen Wunschzettel der Freiwilligen Feuerwehr Oberkammlach beschäftigt. Allerdings hat er wohl weniger mit der Bescherung an Heiligabend zu tun, als damit, dass sich im Laufe der Jahre offenbar einiges an Bedarf angestaut hat.

So will die Wehr nach fast 20 Jahren beispielsweise die bisherigen Schutzanzüge und Helme durch neue ersetzen. Zur Freude von Kommandant Markus Braunmiller konnte sie in den vergangenen Jahren zusätzliche Atemschutzgeräteträger ausbilden, die nun aber auch ausgestattet werden müssen. Außerdem benötigt die Wehr etliches an Ausrüstung. Zwar nichts Großes, wie Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini in der Sitzung betonte. Die gewünschte Wärmebildkamera werde nach Rücksprache mit dem Kommandanten erst einmal nicht gekauft. Aber auch kleinere Positionen wir neue Flammhauben, ein Hydrantenrohr oder Leuchten summierten sich – und zwar auf insgesamt 45.000 Euro.

Die gute Ausstattung der Feuerwehr ist in Kammlach allen wichtig

Für die Gemeinde kam das nicht überraschend. Sie hatte für die Ersatz- und Neubeschaffungen im Haushaltsplan sogar 60.000 Euro veranschlagt. „Die Feuerwehr ist uns allen wichtig“, sagte Steudter-Adl Amini. Werde sie gebraucht, seien alle froh, wenn sie gut ausgestattet ist. Außerdem sollen die Feuerwehrleute sicher in den Einsatz gehen.

Das war auch unter den Gemeinderäten unstrittig. Anja Otto hakte jedoch nach, warum der Bedarf jetzt so groß sei. „Warum wurde die Ausrüstung nicht fortlaufend ersetzt?“, fragte sie und sprach von einem Investitionsstau. Steudter-Adl Amini verwies hingegen darauf, dass allein die neuen Schutzanzüge mehr als 29.000 Euro kosten.

Es gibt nur zwei Anbieter für Feuerwehrbedarf

Johannes Weber wollte zudem wissen, ob es neben dem in der Sitzung behandelten Angebot der Firma Raschel noch weitere Angebote gebe. Das verneinte Steudter-Adl Amini. Es gebe nur zwei Anbieter für Feuerwehrbedarf, die – das bestätigte auch Albert Schrittenlocher – in der Vergangenheit stets sehr ähnliche Angebote eingereicht hätten. „Wenn man sonst nirgends fragt, weiß man’s ja nie – bei der Summe“, beharrte Weber und plädierte dafür, künftig auch ein Vergleichsangebot einzuholen.

Letztlich stimmten die Räte dem Kauf der gewünschten Ausrüstung geschlossen zu. Sie soll noch heuer bestellt werden, weil zum Jahreswechsel die Preise steigen könnten. (baus)