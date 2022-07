Kammlach investiert kräftig

Plus Die Gemeinde Kammlach will etliche Projekte voranbringen. Das kostet – und treibt den Schuldenstand nach oben.

Umfangreiche Investitionen prägen den diesjährigen Haushaltsplan der Gemeinde Kammlach. Die wichtigsten davon stellte Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini jetzt in der Bürgerversammlung vor.