Kammlach ist auf dem Weg zum Supermarkt einen Schritt weiter

Plus Behörden und Verbände haben keine wesentlichen Bedenken, in Kammlach einen Supermarkt zu bauen, wohl aber einige Vorschläge.

Das Vorhaben, am Ortsrand von Oberkammlach einen Supermarkt anzusiedeln, ist seit der jüngsten Gemeinderatssitzung wieder einen Schritt weiter. Darin wurden die Stellungnahmen zum Bebauungsplan für das „Sondergebiet Einzelhandel“ sowie zur Änderung des Flächennutzungsplans behandelt. Neben den sogenannten Trägern öffentlicher Belange, also Behörden und Fachverbänden, hatten sich auch zwei Bürger zu Wort gemeldet.