Kammlach sagt Jein zum Regionalwerk

Die Gemeinde will sich nicht an der Geschäftsplanung für ein Unterallgäuer Regionalwerk beteiligen – obwohl sie dem Vorhaben durchaus offen gegenübersteht.

Die Frage, ob sie sich an der Geschäftsplanung für ein Unterallgäuer Regionalwerk beteiligen wollen, haben die Kammlacher Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung mit "Jein" beantwortet: Sie stehen dem Regionalwerk, zu dem sich mehrere Unterallgäuer Kommunen zusammenschließen wollen, um sich gemeinsam um verschiedene Themen wie Energieerzeugung, Breitbandausbau, ÖPNV oder auch die Entsorgung von Klärschlamm zu kümmern, durchaus offen gegenüber. Nur darüber, ob sich die Gemeinde jetzt schon an der Planung beteiligen oder zu einem späteren Zeitpunkt in das Regionalwerk einsteigen soll, gingen die Meinungen auseinander.

Maximal 10.000 Euro hätte es die Gemeinde gekostet, sich an der Geschäftsplanung für das Regionalwerk zu beteiligen. Je mehr Gemeinden mitmachen, desto günstiger wird es, hatte Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini in der Sitzung erläutert. Sie betonte auch, dass die Teilnahme an der Geschäftsplanung keineswegs bedeute, dass sich Kammlach anschließend auch am Regionalwerk beteiligen müsse. Dafür bedürfe es eines gesonderten Beschlusses. Umgekehrt könne Kammlach die Geschäftsplanung auch den anderen Gemeinden überlassen und später ins Regionalwerk einsteigen.

Fünf Gemeinderäte hätten sich gerne an der Geschäftsplanung für das Regionalwerk beteiligt, acht waren dagegen

Für diese Option sprachen sich unter anderem Alexander Neff, Erhard Singer und Raphael Schwab aus. "Geplant wird das sowieso", ist Alexander Neff überzeugt. Insofern könne Kammlach erst einmal abwarten, wie sich das Vorhaben entwickle. Grundsätzlich sieht er es aber als Chance, weil eine größere Verwaltung auch professioneller sei. Auch Raphael Schwab hält es für klüger, erst später einzusteigen, wenn klar sei, welche anderen Gemeinden mitmachen. Dann wisse die Gemeinde auch, was sie bekomme. Christoph Klus war insgesamt skeptisch: "Macht es Sinn, dass wir noch mal ein Fass aufmachen?", fragte er mit Blick auf weitere Projekte der Gemeinde.

Johannes Weber und Manuel Neß sprachen sich dagegen für eine Beteiligung aus. "Gemeinsam ist immer besser", sagte Neß. Davon profitierten auch die Bürgerinnen und Bürger. Er hätte es gerne gesehen, wenn Kammlach das Regionalwerk von Anfang an mitgestaltet hätte. Dafür fand sich letztlich jedoch keine Mehrheit: Fünf Räte hätten sich gerne an der Geschäftsplanung beteiligt, acht waren dagegen.

Zu den Kritikern gehörte auch Anja Otto. Sie befürwortet die kommunale Zusammenarbeit zwar grundsätzlich, stört sich aber daran, dass es nur einen "Anbieter" gebe. Tatsächlich handelt es sich bei der Regionalwerke GmbH aber nicht um einen Anbieter, der das Regionalwerk später auch betreibt. Sie berät die Gemeinden lediglich auf dem Weg zur Gründung eines solchen Werkes. Geschäftsführer Andreas Engl wurde damit im Rahmen eines Forschungsprojekts von der Verwaltung für ländliche Entwicklung beauftragt. Ziel ist es, ein bayernweites System von Regionalwerken aufzubauen, die untereinander von ihren Erfahrungen profitieren und gegebenenfalls auch zusammenarbeiten können.

15 Unterallgäuer Gemeinden wollen sich an der Geschäftsplanung für das Regionalwerk beteiligen

Otto stellte die Frage in den Raum, ob die genannten Dienstleistungen nicht auch bereits vorhandene Stadtwerke anbieten könnten. Wie Sandra ten Bulte, die Klimaschutzmanagerin des Landkreises, auf Nachfrage erläutert, wäre dies theoretisch denkbar – sofern das entsprechende Stadtwerk über genügend Kapazitäten verfüge, um sich für die Kommunen zu öffnen. Auch eine Kooperation komme in Betracht. Denn das Regionalwerk solle keinesfalls in Konkurrenz zu bestehenden Stadtwerken oder Bürgerenergiegenossenschaften treten.

Bislang haben sich 15 der 52 Unterallgäuer Gemeinden dafür entschieden, sich an der Geschäftsplanung zu beteiligen. Zwingend erforderlich gewesen wären fünf bis acht. In manchen Gemeinden steht die Entscheidung noch aus. Sie haben noch bis 17. April Zeit, einen Beschluss zu fassen. Sollten sie wie Kammlach eine Beteiligung zum jetzigen Zeitpunkt ablehnen, könnten sie dem Regionalwerk auch noch später beitreten. Dann aber werde das wohl deutlich teurer als jetzt, befürchtet Manuel Neß.