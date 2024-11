Kammlach wächst weiter und investiert in die Zukunft

Eines der größten Projekte in Kammlach war heuer der Anbau am Haus der Kinder in Kammlach. Der bestehende Kindergarten soll 2025 saniert werden. Bei der Bürgerversammlung sprach Bürgermeisterin Birgit Steudter Adl-Amini auch über weitere große Projekte, die in der Gemeinde anstehen.

Foto: Sandra Baumberger