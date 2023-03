Kammlacher zahlen künftig deutlich mehr fürs Wasser

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Kammlach in die Wasserversorgung investiert. Nun bekommen die Bürgerinnen und Bürger die Rechnung dafür.

Rund 3,5 Millionen Euro hat die Gemeinde Kammlach in den vergangenen Jahren in ihre Wasserversorgung investiert. Das Geld floss unter anderem in einen neuen Brunnen und einen neuen Hochbehälter. Für die gut zwei Millionen Euro, die die Gemeinde nach Abzug von Zuschüssen selbst tragen muss, hat sie einen Kredit aufgenommen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde nun entschieden, wie sie sich das Geld von ihren Bürgerinnen und Bürgern zurückholt.

Dafür waren mehrere Varianten denkbar: Die Gemeinde könnte entweder nur den Wasserpreis entsprechend erhöhen oder einmalig Verbesserungsbeiträge erheben. Letztere errechnen sich aus der Größe der Geschoss- und der Grundstücksfläche. Dadurch zahlt eine Person, die ein großes Haus oder Grundstück besitzt, mehr als eine Person, die auf einer kleineren Fläche lebt – auch wenn beide gleich viel Wasser verbrauchen. Weil das die Mehrheit der Räte als unfair empfand, entschlossen sie sich nach längerer Diskussion zu einer Mischform: Die Hälfte der Kosten holt sich die Gemeinde über einen höheren Wasserpreis zurück, die andere Hälfte über Verbesserungsbeiträge.

Der Wasserpreis steigt in Kammlach von 0,66 Euro auf 1,43 Euro

Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet das, dass sie künftig deutlich mehr für ihr Trinkwasser bezahlen müssen als bisher: Die Grundgebühr steigt von bisher 48 Euro auf 105 Euro, die Verbrauchsgebühr, also der eigentliche Netto-Preis pro Kubikmeter Wasser, von 0,66 Euro auf 1,43 Euro. Wie Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini in der Sitzung betonte, hätte die Verbrauchsgebühr aber auch ohne die jetzigen Investitionskosten neu kalkuliert werden müssen: Sie hätte sich mit 1,22 Euro knapp verdoppelt.

Als einmaliger Verbesserungsbeitrag werden pro Quadratmeter Geschossfläche 2,17 Euro fällig und pro Quadratmeter Grundstücksfläche weitere 0,29 Euro. Wer sein Gebäude erstmals an die Wasserversorgung anschließt oder durch einen An- oder Ausbau zusätzliche Geschossfläche hinzugewinnt, zahlt künftig pro Quadratmeter Geschoss- und Grundstücksfläche einmalig 11,50 Euro und 1,54 Euro statt der bisherigen 8,63 Euro und 1,14 Euro.

Bevor die Gebührenbescheide verschickt werden, sollen die Bürgerinnen und Bürger anhand von Beispielrechnungen einschätzen können, welche Kosten auf sie zukommen. Wer das Geld nicht auf einmal aufbringen kann, kann bei der Gemeinde die Stundung beantragen, die dann im Einzelfall überprüft wird.

Mit höheren Verbesserungsbeiträgen hätte Kammlach seinen Kredit schneller zurückzahlen können

Zuvor hatte auch der Vorschlag im Raum gestanden, 25 Prozent der Kosten über einen höheren Wasserpreis und die übrigen 75 Prozent über Verbesserungsbeiträge in zwei Teilraten zu finanzieren. Zweiter Bürgermeister Roland Wiedemann gehörte zu denjenigen, die diese Lösung favorisiert hätten. Denn dann hätte die Gemeinde das Darlehen schneller zurückzahlen können als mit der jetzigen 50-Prozent-Lösung und dadurch einen größeren finanziellen Spielraum für andere große Projekte. Beispielhaft nannte Bürgermeisterin Steudter-Adl Amini den Breitbandausbau, den derzeitigen Neubau der Kinderkrippe sowie die Sanierung des Kindergartens und der Reichsbrücke. Sie alle müssten vorfinanziert werden, da unklar sei, wann die zugesagten Fördermittel bei der Gemeinde eingehen.

Mit einer hauchdünnen Mehrheit von 7:6 Stimmen fiel dieser Vorschlag jedoch durch. Ebenso knapp war dann die Entscheidung für die 50-Prozent-Lösung: Sieben Räte waren dafür, sechs dagegen. Zwei Räte hätten sich auch vorstellen können, die kompletten zwei Millionen über Verbesserungsbeiträge zu erheben. Für Raphael Schwab kam das jedoch nicht infrage: Er hatte in der Diskussion darauf verwiesen, dass der bisherige Wasserpreis in Anbetracht der Wasserknappheit viel zu niedrig sei. "Was nichts kostet, ist auch nichts wert", sagte er. Ein deutlich höherer Wasserpreis sei deshalb überfällig. Schließlich sei Wasser nicht vermehrbar und "unser kostbarstes Gut".