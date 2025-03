Auf einen Holzhäcksler hatten es unbekannte Einbrecher abgesehen, die am Wochenende zwischen dem 7. und 11. März im Kammlacher Ortsteil Kirchstetten in eine Gartenlaube eingedrungen sind. Laut Polizei wurde ein Schloss aufgebrochen. Hinweise an die Polizei Mindelheim unter der Rufnummer 08261/7685-0. (mz)

Alf Geiger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gartenlaube Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis