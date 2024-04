Kontrolle auf A96-Baustelle: Polizei zieht etliche Fahrer aus dem Verkehr

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A96 bei Kammlach wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. Unter anderem war ein Autofahrer erheblich zu schnell unterwegs.

Im Bereich des Parkplatzes Kammlachtal-Nord an der A96 haben Kräfte der Autobahnpolizei, des Bundesamtes für Logistik und Mobilität (BALM) sowie des Gefahrguttrupps am Donnerstag gemeinsam den Verkehr kontrolliert und dabei etliche Verstöße festgestellt.

Während das Personal des BALM die Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten kontrollierte und ahndete, konzentrierten sich die Beamten des Gefahrguttrupps in erster Linie auf die Kontrolle der in den Lastwagen verbauten Abgasnachbereitungsanlagen. Dabei stellten sie fest, dass an drei polnischen und einem rumänischen Kleintransporter die AdBlue-Anlagen so manipulierte wurden, dass sie nicht mehr funktionierten. In allen Fällen unterbanden die Beamten die Weiterfahrt bis zur Behebung des Mangels und erhoben eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich.

Polizei kontrolliert auf A96: Zwölf Fahrzeuglenker erwartet ein Fahrverbot

Gleichzeitig überwachte die Polizei im Bereich des Autobahnparkplatzes die Geschwindigkeit. Wegen einer Baustelle ist dort derzeit nur eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern erlaubt. 113 Verkehrsteilnehmer waren jedoch deutlich schneller unterwegs und müssen nun mit einer Bußgeldanzeige rechnen. Zwölf Fahrzeuglenker erwartet laut Polizei zudem ein Fahrverbot. Den Negativrekord hielt ein Autofahrer, der 127 Stundenkilometer auf dem Tacho hatte. Auf ihn kommen ein zweimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro zu. Da Geschwindigkeitsüberschreitungen nach wie vor eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle sind, hat die Polizei angekündigt, in diesem Bereich auch weiterhin verstärkt zu kontrollieren. (mz)