Kammlach

vor 16 Min.

Monika Javani-Wiedemann lebt für die Kunst

Monika Javani-Wiedemann in ihrem Atelier in Kammlach.

Plus Monika Javani-Wiedemann ist nicht nur Kunstlehrerin, sondern auch passionierte Künstlerin. Ihre Kunst, so sagt die Unterallgäuerin, zeige einen Blick in die Zukunft.

Von Benedikt Dahlmann Artikel anhören Shape

In der Reihe "Ihr Unterallgäu" stellen Vertreterinnen und Vertreter aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ihr persönliches Unterallgäu vor. Heute zeigt Monika Javani-Wiedemann einen Teil der Unterallgäuer Kunst.

Monika Javani-Wiedemann ist anders. Sie ist anders als andere Künstlerinnen und Künstler und anders als andere Lehrerinnen und Lehrer. Sie sitzt in ihrem Atelier, den Blick häufiger zu ihren Bildern gerichtet als in ihren großen, grünen Garten, und erzählt von ihrer Kunst: darüber, was die Kunst mit ihr macht, wo sie gelandet wäre, wenn sie nicht in Kammlach leben würde, und warum ihre Bilder ein Blick in die Zukunft sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen