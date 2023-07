Kammlach

18:00 Uhr

Neuanfang in St. Johann: Münchner erfüllen sich ihren Traum vom Biohof

Carmen Grimbs und Roland Popfinger betreiben in St. Johann bei Kammlach als Quereinsteiger einen Biohof.

Plus Während vielerorts Höfe sterben, sind Roland Popfinger und Carmen Grimbs aus der Großstadt in einem Weiler im Unterallgäu in die Landwirtschaft eingestiegen und haben viel vor.

Von Sandra Baumberger

Das neue Leben von Roland Popfinger und Carmen Grimbs begann vor sieben Jahren mit einer Anzeige, die sie in einem Immobilienportal entdeckt hatten. Endlich hatten die beiden Münchner gefunden, wonach sie schon so lange gesucht hatten: einen Bauernhof. Und zwar nicht nur das Gebäude selbst, sondern mit 13 Hektar Acker- und Grünland, die man bewirtschaften kann. Denn in einer Zeit, in der viele Bauern aufgeben, wollten die beiden den entgegengesetzten Weg einschlagen und zeigen, dass regionale und nachhaltige Landwirtschaft funktioniert. Als Quereinsteiger, irgendwo im Nirgendwo.

Etwa 100 Schafe leben auf dem Biohof des Paares. Die ausgewachsenen Lämmer werden geschlachtet, die Milch verarbeiten Roland Popfinger und seine Frau zu Joghurt und Käse. Foto: Heimatunternehmen, Johanna Zach

So jedenfalls könnte es den beiden anfangs vorgekommen sein. "Interessant, Unterallgäu – nie gehört", war jedenfalls Roland Popfingers erste Reaktion, als er die Anzeige sah. Von Sankt Johann, dem Weiler bei Unterkammlach, ganz zu schweigen. Doch abgeschreckt hat ihn das keineswegs. Er und seine Frau haben sich den Hof, der allein am Waldrand liegt, angesehen und schließlich gekauft. Inzwischen leben sie dort ihren Traum von der Landwirtschaft, der sich beide seit ihrer Kindheit verbunden fühlen: Carmen Grimbs hat ihre halbe Kindheit auf einer Alm in Tirol verbracht, und auch Roland Popfinger stand der Landwirtschaft schon immer nahe. Parallel zu seiner Arbeit als selbstständiger Schreiner hat er deshalb schon vor dem Kauf des Hofes eine landwirtschaftliche Ausbildung absolviert, Carmen Grimbs ist bei der Schweißfurth-Stiftung als Projektmanagerin für Tierwohl aktiv und bildet Blühbotschafterinnen aus. Nur einen "Streichelzoo" wollten die beiden nicht.

