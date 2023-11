Rund 700 Haushalte waren am Montagmorgen kurzzeitig ohne Strom

In Kammlach, einigen Haushalten in Oberauerbach sowie in Weilern westlich von Kammlach gab es am Montagmorgen einen Stromausfall.

Zu einem Stromausfall ist es am Montagmorgen um kurz vor halb sieben Uhr in Kammlach, einigen Haushalten in Oberauerbach sowie mehreren Weilern westlich von Kammlach gekommen. Ursache für den Ausfall war laut der Lech-Elektrizitätswerke (LEW) ein technischer Defekt am Isolator eines Strommastes der 20kV-Mittelspannungsleitung westlich von Kammlach.

Der Bereitschaftsdienst der Betriebsstelle Oberauerbach schaltete in Zusammenarbeit mit den diensthabenden Ingenieuren der zentralen Netzleitstelle von LEW Verteilnetz die betroffenen Haushalte umgehend auf andere Leitungen um, so die LEW. Ab 7 Uhr seien die ersten Haushalte wieder am Netz gewesen, bis kurz vor acht Uhr seien fast alle Haushalte wieder versorgt gewesen. Lediglich die Bewohnerinnen und Bewohner in Eichelgarten mussten sich ein wenig länger gedulden: Sie hatten um kurz nach neun Uhr wieder Strom. Zu diesem Zeitpunkt hatten Monteure den Defekt an dem Isolator repariert und die Leitung ging wieder vollständig in Betrieb. Zumindest kurzzeitig von einem Ausfall betroffen waren schätzungsweise rund 700 Haushalte. (mz)