Bei einer Geschwindigkeitsmessung auf der Kreisstraße bei Kammlach haben Beamte der Polizei Mindelheim am Freitag mehrere Verstöße festgestellt. Erlaubt ist auf der Straße Tempo 100, der Fahrer eines Sportwagens war laut Polizei mit 149 Stundenkilometern unterwegs. Ihn erwarten ein empfindliches Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot, so die Polizei. (mz).

