Sextortion in Kammlach: Mann wird mit Intimbildern erpresst

Einen Fall von „Sextortion“ vermeldet die Polizei aus Kammlach: Ein Mann wurde dort am Dienstagabend mit Intimbildern erpresst. Dem Polizeibericht zufolge hatte er in einem Messengerdienst einen Chat mit einer unbekannten Person gestartet. Im Lauf des Gesprächs sei es zum Austausch von Intimbildern gekommen – unmittelbar gefolgt von einer Geldforderung. Ansonsten würden Bilder an seine Freunde und Bekannten geschickt und im Internet veröffentlicht, hieß es offenbar. Der Mann erkannte die Masche und bezahlte nicht, sondern erstattete Anzeige.

Die Polizei warnt: Sextortion ist eine gängige und häufig auch erfolgreiche Methode, bei der Täter unter Nutzung von Aliaspersonalien und Fakebildern Kontakt zu vorwiegend Männern aufnehmen. Nach Übersendung von Nacktbildern der vermeintlichen Chatpartnerin lassen sich die Geschädigten meist dazu bringen, eigene Intimfotos zu übermitteln. Dies führt im Anschluss zu einer Geldforderung der Täter, um eine Veröffentlichung der Bilder zu verhindern. (mz)