Sind die ersten Regale bald leer?

Gerd Thomas ist Spediteur. Seine Branche kämpft mit explodierenden Dieselpreisen.

Man muss nicht höhere Mathematik studiert haben, um zu ahnen, wie dramatisch sich die Lage seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine für Fuhrunternehmen zugespitzt hat: Vor vier Wochen kostete der Liter Diesel noch um die 1,50 Euro. Inzwischen liegt der Preis bei rund 2,30 Euro und zum Teil sogar darüber. Gerd Thomas ist Speditionsunternehmer aus Kammlach. Er sagt, allein die Tankfüllung für einen seiner elf Lastwagen kostet ihn nun 3600 Euro mehr im Monat. Und das wird wird auch Auswirkungen für die Verbraucher haben.

Könnten Thomas und seine Kolleginnen und Kollegen diese Mehrkosten einfach auf die Preise aufschlagen, wäre alles nicht so dramatisch. Das können die Speditionsunternehmen in der Regel nicht. Ihre Verträge mit ihren Kunden sind längerfristig ausgehandelt. Sie gelten oft für ein Jahr oder sogar noch länger. Wenn also der Dieselpreis innerhalb weniger Tage um mehr als ein Drittel ansteigt, geht das erst einmal zu Lasten der Spedition.

Sieben bis zehn Prozent Mehrkosten für Kammlacher Spedition

Im Gespräch mit dieser Redaktion sagt Thomas, er wisse derzeit nicht, wohin die Reise geht. Woche für Woche steigen die Preise. „Sieben bis zehn Prozent liegen unsere Kosten bereits höher als noch vor ein paar Wochen“, sagt Thomas. Seit Januar habe sich der Dieselpreis um 53 Prozent erhöht. Der Unternehmer ist sicher, dass so manche Spedition diesem Kostendruck nicht lange wird standhalten können. In wenigen Wochen werden die ersten bereits zahlungsunfähig sein, sagt er voraus.

Ohnehin ist die Branche sehr kapitalintensiv. „Ohne dass er einen Meter bewegt worden wäre, kostet ein Lkw mit Fahrer im Monat rund 12.000 Euro“, sagt Thomas. Allein sein 750-PS-starker Volvo hat 280.000 Euro gekostet. Im Schnitt nach sechs Jahren sind diese Lastwagen durchfinanziert.

Kunden müssen wegen erhöhtem Dieselpreis mehr zahlen

Für die Kunden wird der Preissprung beim Diesel nicht folgenlos bleiben. Ein Branchensprecher warnte bereits, dass nicht mehr alle Regale voll sein werden. Die Lieferketten würden unterbrochen, wenn das so weitergehe. Der Lebensmitteleinzelhandel indes hat am Montag derlei Befürchtungen versucht zu zerstreuen. Diese Sorge müsse niemand haben.

Es sind aber nicht die explodierenden Kraftstoffpreise allein, die den Transportunternehmen Kopfzerbrechen bereiten. Rita Thomas sagt, schon jetzt fehlen in Deutschland 100.000 Lkw-Fahrer. 70.000 gehen im Jahr in Rente, aber nur 30.000 kommen nach. Zusätzlicher Druck ist nun durch den Ukraine-Krieg entstanden.

Viele LKW-Fahrer sind Ukrainer

Denn tausende von Brummi-Fahrern in Europa haben einen ukrainischen Pass. Viele von ihnen sind in Polen beschäftigt. Seit Beginn des militärischen Angriffs Russlands auf die Ukraine fallen diese aus, weil die Männer für die Landesverteidigung eingezogen worden sind. Und wer noch in Westeuropa unterwegs ist, hat oft kein Geld mehr, weil die Kreditkarten nicht mehr gelten.

Gerd Thomas erinnert sich noch an die Zeit zu Beginn der Corona-Pandemie. Damals wurden die Lkw-Fahrer noch gefeiert, weil sie für die Versorgung der Bevölkerung gesorgt haben. Im Lockdown hätten sich alle gefreut, dass die Lkw gefahren sind. Das sei längst wieder vorbei.

Staat bemüht sich aus Sicht des Unterallgäuer Spediteurs zu wenig

Erst wenn die Verbraucher vor leeren Regalen stehen, werde es ein Aufwachen geben, meint er. Der Staat bemühe sich aus seiner Sicht zu wenig darum, dass diese Versorgungssicherheit gegeben ist.

Gerd Thomas ist überzeugt, dass es nur noch ein paar Wochen dauern wird, bis die Versorgung mit Lebensmitteln in Deutschland nicht mehr umfassend sichergestellt werden kann. Er weiß zum Beispiel von fünf Firmen aus dem Bodenseeraum, die bereits angekündigt haben, nur noch diese Woche zu fahren und dann erst einmal ihre Fahrer in Kurzarbeit zu schicken.