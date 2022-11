So soll der Edeka in Kammlach aussehen

Der Gemeinderat verabschiedet den Bauantrag einstimmig. Der Supermarkt könnte Ende 2023 fertig sein.

Das Vorhaben, am Ortsrand von Oberkammlach einen Supermarkt anzusiedeln, schreitet weiter voran: In ihrer jüngsten Sitzung haben die Gemeinderäte den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst und auch dem Bauantrag zugestimmt. Thomas Puschak vom Augsburger Bauträger Puschak Immobilien zeigte in der Sitzung, wie der Markt einmal aussehen soll.

Das Gebäude wird demnach 60 Meter lang und 30 Meter breit werden. Auf der Vorderseite ist das Pultdach knapp acht Meter hoch, auf der Rückseite sind es fünf Meter. Auf einer Verkaufsfläche von rund 1200 Quadratmetern sollen 30 Voll- und Teilzeitarbeitskräfte rund 20.000 Artikel verkaufen. Dem eigentlichen Supermarkt ist ein Backshop vorgelagert, der auch ein kleines Café mit 15 bis 20 Sitzplätzen sowie einen Außenbereich mit ebenso vielen Sitzplätzen beinhaltet.

Auf dem Parkplatz des neuen Edekas in Kammlach können auch außerhalb der Öffnungszeiten des Supermarkts Elektro-Autos geladen werden

Wie Puschak weiter ausführte, können an vier der insgesamt 100 Stellplätze Elektro-Autos geladen werden. Für mehr Ladesäulen reiche das Netz aktuell nicht aus. Für den Fall, dass sich das ändern und sich zudem ein höherer Bedarf abzeichnen sollte, werden an weiteren Parkplätzen Leerrohre verlegt, um gegebenenfalls Ladesäulen nachrüsten zu können. Wie Puschak auf Nachfrage von Anja Otto bestätigte, sollen diese auch außerhalb der Öffnungszeiten des Marktes nutzbar sein.

Damit sich das Gebäude besser in die Umgebung einfügt, wird die Fassade des Backshops, der zugleich als Eingangsbereich dient, auf Anregung der Gemeinderäte mit Holz verkleidet. Auch ihr Wunsch, die Warenanlieferung an der Westseite nicht mit Sichtbeton zu gestalten, sondern ebenso weiß wie das übrige Gebäude, wurde in der Planung berücksichtigt. Zudem sollen vor der Westfassade Bäume gepflanzt werden.

Mit dem Bau des Supermarktes in Kammlach könnte schon im Frühjahr 2023 begonnen werden

Wie Bürgermeisterin Birgit Steudter-Adl Amini auf Nachfrage dieser Redaktion sagte, könnte mit dem Bau des Supermarktes bereits im kommenden Frühjahr begonnen werden. Ende 2023, Anfang 2024 und damit rund zwei Jahre, nachdem das Projekt erstmals öffentlich vorgestellt wurde, könnte er dann fertig sein.

Wie viel der Bau kosten wird, wollte Thomas Puschak nicht verraten. Die Preise seien sehr variabel und stiegen derzeit stetig.