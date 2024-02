Unbekannte werfen Heckscheibe eines Autos ein

Die Täter in Kammlach zerstörten die Scheibe mit einem Stein. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Heckscheibe eines Wagens, der in der Höllberger Straße in Kammlach geparkt war, wurde am Samstag von einem bislang unbekannten Täter eingeworfen. Der Täter nutzte dafür einen großen Stein. Die Scheibe ging zu Bruch und muss erneuert werden. Die Polizei Mindelheim bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08261/768510. (mz)