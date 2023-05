Kammlach

Verkehr: Welchen Nutzen hätte eine Umfahrung für Kammlach?

Plus Wie viele Autos fahren täglich durch Kammlach? Und was würde eine Umfahrung bringen? Antworten liefert die Verkehrsuntersuchung, die nun vorgestellt wurde.

Der Verkehr, der durch Ober- und Unterkammlach fließt, beschäftigt die Gemeinde schon seit Jahren. Der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, Bernhard Pohl, hätte deshalb am liebsten schon 2018 eine Umgehungsstraße auf den Weg gebracht. Weil sie jedoch nicht allen verkehrslärmgeplagten Anwohnenden nutzt und die Gemeinde sie in Sonderbaulast bauen, also zu einem beträchtlichen Teil selbst finanzieren müsste, hatte die Gemeinde zunächst eine Verkehrsuntersuchung in Auftrag gegeben. Sie sollte nicht nur zeigen, wo wann wie viele Autos durch die beiden Orte fahren, sondern auch, wie groß die Entlastung durch eine Umfahrung wäre. Die Ergebnisse stellten Andreas Bergmann von der Planungsgesellschaft "Stadt, Land, Verkehr" und sein Kollege Patrick Steger nun im Gemeinderat vor.

Um zu messen, wie viele Autos binnen 24 Stunden durch Ober- und Unterkammlach fahren, wurden in beiden Ortsteilen mehrere Zählstellen eingerichtet: Die Memminger und die Mindelheimer Straße nutzten demnach rund 4000 Fahrzeuge, in der Oberen Hauptstraße wurden zwischen 4300 und 4400 Fahrzeuge gezählt, im Süden der Unteren Hauptstraße 4000 und im Norden rund 3000.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

