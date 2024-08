Verkehrsunfall in Kammlach: 17-Jähriger bei Kollision mit Auto mittelschwer verletzt

Auf der Oberen Hauptstraße in Kammlach hat es am Sonntag einen Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Leichtkraftrad gegeben. Ein 17-jähriger Kradfahrer wurde dabei laut Polizei mittelschwer verletzt. Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr das Motorrad frontal in die linke hintere Fahrzeugseite des Autos einer 39-Jährigen. Da die Angaben der Beteiligten zum Unfallhergang stark voneinander abweichen, sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro. Der Fahrer des Leichtkraftrads wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261 76850 zu melden. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kammlach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis