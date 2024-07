Wer hat Geld aus dem Opferstock gestohlen?

Am Freitag zwischen 7.45 und 16.30 Uhr ist aus der Kirche Mariä Himmelfahrt in Kammlach Geld aus dem Opferstock gestohlen worden. Es befand sich in einer versperrten Geldkassette am Opferlichtständer und wurde vermutlich mithilfe eines Klebebandes aus dem Einwurf-Schlitz herausgeholt, teilt die Polizei mit. Es soll sich um einen Betrag von 15 Euro gehandelt haben. Die Polizei Mindelheim bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08261/7685-0. (mz)

