Kammlach

vor 2 Min.

Wer in Kammlach einen Bauplatz will, muss punkten

Auch im Kammlacher Baugebiet "Grüntenstraße Süd" soll bald gebaut werden: Am 1. Dezember beginnt das Bewerbungsverfahren für die 24 Bauplätze.

Plus Um in Kammlach ein Grundstück zu bekommen, müssen Bauwillige bestimmte Kriterien erfüllen. In manchen Fällen erübrigt sich die Bewerbung aber von vornherein.

Von Sandra Baumberger Artikel anhören Shape

Erschlossen ist das Baugebiet „Grüntenstraße Süd“ in Kammlach schon länger, nun sollen die ersten 24 Bauplätze auch bald verkauft werden. Wer bei der Vergabe zum Zug kommt, regelt wie in vielen anderen Unterallgäuer Gemeinden ein Kriterienkatalog, den der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen hat: Er legt fest, womit die Bewerber punkten können, um ihre Chancen auf einen Bauplatz zu erhöhen – und wer von vornherein auf das Bewerbungsverfahren verzichten kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen