Wie dänische Betten über das Unterallgäu nach Italien kommen

Reihe "Ihr" Unterallgäu: Zu Besuch am Logistik-Knotenpunkt Kartons über Kartons im Distributionszentrum der Firma JYSK in Kammlach

Plus Das Unterallgäu ist eine der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands. Das liegt auch an seiner logistisch optimalen Lage.

Von Benedikt Dahlmann

Es macht eigentlich keinen Unterschied, ob man nach oben, nach unten, nach rechts oder nach links schaut: überall stehen Holzpaletten. Einige sind leer, die meisten meterhoch befüllt. Das Distributionszentrum der Firma JYSK in Kammlach steht symbolisch für eine Facette des Wirtschaftsstandorts Unterallgäu. Auf einer Grundstücksfläche von 153.000 Quadratmetern werden hier Waren für 473 Möbelfilialen eingelagert, sortiert und weiterverteilt. Dazu bedarf es einer besonderen Struktur, Planung und Technik.

So werden die ankommenden Waren zunächst einmal automatisch kategorisiert und eingelagert. Auf einer Höhe von 2,3 Metern pro Holzpalette sind die Pappverpackungen so angeordnet, dass sie diesen Raum möglichst effizient ausfüllen und dabei maximal stabil sind. Dafür sind die Kartons auf den Paletten stets mit einer dünnen Plastikfolie umwickelt, damit nichts verrutscht. Im Hochregallager in Kammlach stehen auf 42 Metern 90.000 dieser Holzpaletten.

