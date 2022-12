Kammlach

Wie kann und soll sich Kammlach entwickeln?

Plus Kammlach will ein Innenentwicklungskonzept starten. Im Gemeinderat wurde länger darüber diskutiert und auch in weiteren Punkten gab es Gesprächsbedarf.

Von Sandra Baumberger

Wenn es in den vergangenen Jahren um Themen wie eine etwaige Umfahrung für Kammlach oder auch die künftige Nutzung des alten Milchwerks in Unterkammlach ging, fiel dieses ein wenig sperrige Wort immer wieder: Innenentwicklungskonzept. Ein solches, so waren sich im Grunde alle einig, brauche die Gemeinde, um ihre Zukunft und auch ihr Ortsbild nicht dem Zufall zu überlassen, sondern selbst gestalten zu können. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat nun beschlossen, es endlich auf den Weg zu bringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

