Zahlreiche Unfälle auf glatter A96

Im Dienstbereich der Autobahnpolizeistation Memmingen ist es am Freitagmorgen aufgrund des Schneefalls zu zahlreichen Verkehrsunfällen gekommen. Ursache war zumeist nicht angepasste Geschwindigkeit beim Überholen, so die Polizei. Insbesondere auf der A96 hätten viele Verkehrsteilnehmer die einsetzende Straßenglätte unterschätzt.

Auf Höhe des Parkplatzes Kammlachtal Nord geriet eine 22-Jährige ins Schleudern

So war beim Parkplatz Kammlachtal Nord eine 22-jährige Autofahrerin zu schnell unterwegs. Sie geriet mit ihrem Auto ins Rutschen und prallte zunächst in die rechte Leitplanke. Danach schleuderte sie zurück auf die Fahrbahn und in die Fahrzeugfront eines ausweichenden Sattelzugs. Von dort rutschte die junge Frau erneut zurück gegen die rechte Schutzplanke, wo sie letztlich mit ihrem stark beschädigten Fahrzeug zum Stehen kam. Sie wurde leicht verletzt ins Mindelheimer Krankenhaus gebracht.

Für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn rund 45 Minuten voll gesperrt. Die Feuerwehren aus Erkheim und Schlegelsberg leiteten den Verkehr in dieser Zeit um. Wie die Polizei weiter mitteilt, gingen die meisten Unfälle glimpflich aus und es blieb bei Sachschäden. Gegen Mittag beruhigte sich die Lage zusehends. (mz)