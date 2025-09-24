Wie wird man ein Weltstar, Winfried und Werner Roch?

Wer gerne Musik macht und noch dazu viel Talent dafür mitbringt, träumt schon mal von einer Karriere. Nur wenigen ist das allerdings tatsächlich vergönnt, denn auf dem Weg dahin kann man schnell viel falsch machen. Wie man es besser und am Ende richtig macht, wissen Winfried und Werner Roch. Sie sind die Macher des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen, ihnen vertrauen die größten Klassikstars unserer Zeit, denn die Brüder Roch arbeiten für Superstars wie Igor Levit oder Diana Damrau. Lukas Sternath, den manche schon als Jahrhunderttalent am Klavier feiern, haben sie gerade unter Vertrag genommen und wollen ihm nun auf dem Weg zu einer Weltkarriere helfen. Wie also wird man ein Star? Die Brüder Roch verraten ein paar Geheimnisse.

Markus Heinrich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Winfried Roch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bad Wörishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis