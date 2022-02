Ersteigern Sie ein besonderes Trikot von Eishockey-Star Patrick Reimer!

Unsere Redaktion versteigert ein Trikot des Mindelheimer Eishockey-Stars Patrick Reimer, das er auf Ihren Wunsch handsigniert. Der Erlös geht zu 100 Prozent an den guten Zweck.

Wenn heute die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ins das olympische Turnier einsteigt, werden Erinnerungen wach: An den 21. Februar 2018 etwa, als der Mindelheimer Eishockey-Profi Patrick Reimer das Siegtor im Viertelfinale gegen Schweden in der Verlängerung erzielte. Oder an das Halbfinale zwei Tage später, als Deutschland Kanada mit 4:3 bezwang und erstmals im Finale stand. Oder an das Finale selbst.

Am 25. Februar 2018 verlor die deutsche Nationalmannschaft in einem spannenden Duell in der Verlängerung knapp mit 3:4 gegen den großen Favoriten Russland – und gewann die Silbermedaille. Es ist der größte Erfolg einer deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Ob sich nach Pyeongchang 2018 in diesem Jahr in Peking ein ähnlicher Erfolg einstellt? „Man sollte definitiv nicht mit der Erwartung reingehen, dass es eine Medaille wird. Aber ich glaube schon, dass man wieder davon träumen darf und die Jungs auch die Zielsetzung haben sollten“, sagte Reimer vor Kurzem im Gespräch mit unserer Redaktion. Er freue sich auf das Turnier und „drücke den Jungs alle Daumen, dass sie alle überraschen können“.

Eishockeyspieler Patrick Reimer hat gleich mehrere Rekorde aufgestellt

Reimer selbst trat nach dem Erfolg von Pyeongchang im April 2018 und 105 Länderspielen aus der Nationalmannschaft zurück und konzentrierte sich auf seine Karriere bei den Nürnberg Ice Tigers. Hier stellte er Ende 2021 nicht nur einen neuen Scorer-Rekord in der DEL auf, sondern knackte zudem als erst siebter Spieler die 1000-Spiele-Marke. Das alles im Trikot der Ice Tigers, für die Reimer seit 2012 spielt.

Ein eben solches Trikot können nun die Eishockey-Fans ersteigern. Das Besondere: Wer das Höchstgebot abgibt, darf sich anschließend auch noch über eine persönliche Widmung des Eishockeystars auf dem Trikot freuen.

Und so machen Sie bei der Versteigerung des Reimer-Trikots mit

Geben Sie bis Sonntag, 20. Februar, per E-Mail Ihr jeweiliges Gebot unter redaktion@mindelheimer-zeitung.de (Betreff: Reimer-Trikot) ab. Bitte geben Sie unbedingt Ihren Namen und Ihre Telefonnummer an, anonyme Gebote werden nicht berücksichtigt. Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO erfahren Sie unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/7772355.

Das Startgebot liegt bei 100 Euro. Unsere Redaktion veröffentlicht täglich das aktuelle Höchstgebot in der Mindelheimer Zeitung sowie online in diesem Artikel. Die Auktion endet am Sonntag, 20. Februar, um 12 Uhr mittags.

Der Erlös der Auktion geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, das Menschen aus der Region unterstützt, die unverschuldet in Not geraten sind. Informationen zur Kartei der Not finden Sie hier.

Und nun: Viel Spaß beim Mitsteigern!