Streit um eine kranke Katze eskaliert

Ein Streit um zwei Katzen ist am Sonntagnachmittag in Bad Wörishofen eskaliert. Laut Polizei wurde ein 28-Jähriger von einer bislang unbekannten Frau beleidigt und so angegriffen, dass er seine Verletzungen im Krankenhaus behandeln lassen musste. Die Angreiferin machte sich aus dem Staub. Auslöser war der Vorwurf, die Katze des Mannes habe die Katze der Frau mit einer Krankheit infiziert. (mz)

