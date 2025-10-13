Icon Menü
Katze sorgt für Streit: Mann nach Angriff in Bad Wörishofen im Krankenhaus

Bad Wörishofen

Streit um eine kranke Katze eskaliert

Frau in Bad Wörishofen verletzt einen Mann, der nach dem Angriff ins Krankenhaus muss.
Von Ulf Lippmann
    In Bad Wörishofen ist ein Streit um eine kranke Katze eskaliert
    In Bad Wörishofen ist ein Streit um eine kranke Katze eskaliert Foto: David Inderlied/dpa

    Ein Streit um zwei Katzen ist am Sonntagnachmittag in Bad Wörishofen eskaliert. Laut Polizei wurde ein 28-Jähriger von einer bislang unbekannten Frau beleidigt und so angegriffen, dass er seine Verletzungen im Krankenhaus behandeln lassen musste. Die Angreiferin machte sich aus dem Staub. Auslöser war der Vorwurf, die Katze des Mannes habe die Katze der Frau mit einer Krankheit infiziert. (mz)

