17-Jährige von Kleintransporter erfasst

Eine 17-Jährige ist am Freitagmorgen bei einem schweren Verkehrsunfall in Kaufbeuren verletzt worden. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärt, wurde die Schülerin gegen 7.30 Uhr von einem Kleintransporter erfasst, als sie die Apfeltranger Straße überquerte. Sie geriet unter das Fahrzeug, wurde eingeklemmt und mehrere Meter mitgeschleift. Die alarmierte Feuerwehr musste den Transporter mit Hebekissen anheben, um die Jugendliche zu befreien.

Glücklicherweise war die Schülerin während der Bergung ansprechbar. Zunächst galt sie als lebensbedrohlich verletzt, doch nach eingehender Untersuchung im Krankenhaus stellte sich heraus, dass sie „nur“ mittelschwere Verletzungen erlitten hatte.

Ursache der Unfalls mit Schülerin in Kaufbeuren noch unklar

Einen Schock erlitt die 65-jährige Fahrerin des Kleintransporters. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Die Unfallstelle befindet sich an einem Fußgängerüberweg mit Ampel. Ob die Ampel für die Fußgängerin oder die Autofahrerin grün zeigte, wird derzeit ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat einen Gutachter hinzugezogen.

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Apfeltranger Straße bis etwa 10 Uhr voll gesperrt. Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Kaufbeuren und Oberbeuren, des Rettungsdienstes sowie der Polizei waren vor Ort. Neben der technischen Rettung sicherten die Einsatzkräfte die Unfallstelle und leiteten den Verkehr um.