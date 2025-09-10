Gefährliche Manöver auf B12 Auffahren, überholen, ausbremsen: Rüpelhaftes Fahren bringt Rentnerin vor Gericht

Eine 72-Jährige soll nicht nur aggressiv über die B12 gebrettert sein, sie soll auch einen Fahrer stark ausgebremst haben. Für das Gericht passt das ins Muster.