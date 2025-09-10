Icon Menü
Auf der B12: Auffahren, überholen, ausbremsen: Rüpelhaftes Fahren bringt Rentnerin vor Gericht

Gefährliche Manöver auf B12

Auffahren, überholen, ausbremsen: Rüpelhaftes Fahren bringt Rentnerin vor Gericht

Eine 72-Jährige soll nicht nur aggressiv über die B12 gebrettert sein, sie soll auch einen Fahrer stark ausgebremst haben. Für das Gericht passt das ins Muster.
Von Alexandra Hartmann
    •
    •
    •
    Auf der B12 bei Jengen ging es einer Rentnerin offenbar nicht schnell genug.
    Auf der B12 bei Jengen ging es einer Rentnerin offenbar nicht schnell genug. Foto: Mathias Wild (Archivbild)

    Wer regelmäßig auf der B12 unterwegs ist, kennt solche Situationen: Ein Auto klebt beim Überholen an der Stoßstange, drängelt, überholt aggressiv. In einem Fall im April ging das Fahrmanöver noch weiter.

