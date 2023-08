Belästigungsvorwurf gegen Pflege-Lehrkraft führt zu Verunsicherung

Nach einem Bericht ist das Personal an den Krankenpflegeschulen der Ostallgäuer Kliniken verunsichert. Jetzt stellt die Kaufbeurer Schulleiterin den Sachverhalt klar.

Weil ihm eine Auszubildende vorgeworfen hatte, sie während einer Übung unangemessen berührt zu haben, stand ein Lehrer für Krankenpflegeberufe im Juli vor dem Amtsgericht Kaufbeuren. Letztlich wurde er vom Vorwurf der sexuellen Belästigung freigesprochen. In welcher Ausbildungseinrichtung der Beschuldigte arbeitet, wurde aus Datenschutzgründen nicht veröffentlicht.

Genau das hat Angestellte der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren verunsichert, die als Lehrkräfte an der Krankenpflegeschule in Kaufbeuren und der Krankenpflegehilfeschule in Buchloe tätig sind. Der Artikel könne den Eindruck erwecken, dass hier die Pflegeschulen der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren betroffen waren. „Das ist aber definitiv nicht der Fall“, erklärt Stefanie Kohler, Schulleiterin der Berufsfachschule für Krankenpflege in Kaufbeuren.

Männliche Lehrkräfte fürchten falsche Verdächtigungen

Dort seien neben 18 weiblichen auch zwei männliche Lehrkräfte beschäftigt, die nun fürchten, zu Unrecht unter Verdacht zu geraten. So trauten sich die beiden Lehrer seit dem Bericht nicht mehr, mit Schülerinnen und Schülern alleine Übungen durchzuführen.

„Stattdessen bitten sie nun häufig eine weibliche Pflegekraft, zumindest mit im Raum anwesend zu sein, während sie die Auszubildenden anleiten“, sagt Kohler. Das sei auf Dauer aber keine Lösung, weil so zusätzliches Personal gebunden werde – und das ist in der Krankenpflege bekanntermaßen knapp.

„Die Pflege ist nunmal ein Kontaktberuf und bei Übungen lassen sich Berührungen gar nicht vermeiden“, sagt Kohler. Sie wolle nichts verharmlosen – man müsse genau hinschauen, schließlich komme es ja tatsächlich zu Übergriffen in der Branche: „Es ist traurig, dass einzelne Vorfälle dann alle in Verruf bringen und vor allem auf männliche Mitarbeiter ein schlechtes Licht werfen.“

An den Krankenpflegeschulen der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren sei man sich der Tatsache bewusst, dass Berührungen ein sensibles Thema sind und nicht von jedem Menschen gleich empfunden werden.

Kaufbeurer Schulleiterin: „Ich vertraue meinen Kollegen voll und ganz“

Allerdings dürfe das nicht dazu führen, dass Lehrkräfte bei ihrer Arbeit permanent verängstigt sind und nicht wissen, wie sie sich den Auszubildenden gegenüber verhalten sollen. Wichtig sei schließlich, dass die Lehrinhalte korrekt vermittelt und zum Beispiel auch notwendige Handgriffe gezeigt werden. „Ich vertraue meinen Kollegen voll und ganz. Deshalb ist es mir auch so wichtig, klarzustellen, dass bei dem Vorfall weder Lehrpersonal, noch Auszubildende unserer Schulen betroffen waren“, macht Kohler deutlich.